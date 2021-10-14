ليبيا – قالت نائبة رئيس لجنة المرأة بمجلس النواب فاطمة بوسعدة إن بعض الشخصيات التي تنوي الترشح لا تتوقف عن عقد التحالفات لتأمين مواقعها مع لوبيات عدة، استعدادًا لخوض المعركة الانتخابية المرتقبة، وبالطبع فإن حظوظ المرأة تتراجع في ظل هذا المناخ.

بوسعدة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس، أوضحت أن تعقيدات المشهد الراهن انعكست على واقع الليبيين الطامحين بقوة للعيش بسلام، والابتعاد عن شبح الحرب، وهو ما يدفعهم للبحث عن شخصية المنقذ في الرجل وليس في المرأة، حتى وإن كانت هذه المرأة تمتلك من الكفاءة والخبرة والعزيمة ما قد يفتقده الرجال، مؤكدًة أن ذلك ليس هو السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف، رغم إدراك واعتراف الجميع بدورها، وتحملها بجدارة العبء الأكبر لنتائج الصراعات.

وتحدثت بوسعدة عن تعرض عدد من الناشطات السياسيات للتنمر والعنف اللفظي، عبر التقليل من قيمة أفكارهن وبرامجهن السياسية أو مشاريع القوانين التي يقترحنها، فضلًا عن مطالبة بعض الرجال لهن بالعودة للمنزل.