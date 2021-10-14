سوريا – تحدث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، امس عن خسائر الاقتصاد السوري من الحرب، مشيرا إلى أن خسائر قطاعي النفط والكهرباء بلغت 195 مليار دولار.

وأفاد الوزير السوري، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بأنه لا يوجد رقم نهائي لخسائر الاقتصاد السوري جراء الحرب التي شهدتها سوريا.

وأضاف، أن خسائر الاقتصاد السوري خسائر متراكمة ومسجلة لكن لا يمكن الحديث عن أرقام نهائية إلا بعد استعادة كل الأراضي السورية.

وعن خسائر قطاعي النفط والكهرباء في سوريا، قال الوزير إن هذين القطاعين أكثر القطاعات تضررا، حيث تعرضا لاعتداءات وتدمير ممنهج وسرقة.

وأشار إلى أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة في القطاع النفطي بسوريا حتى العام 2020 بلغت 95 مليار دولار، فيما وصلت خسائر في قطاع الكهرباء 100 مليار دولار.

المصدر: RT