إسبانيا – أبرز الحساب الرسمي لنادى ريال مدريد، توهج مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، وتفوقه على جميع النجوم في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال الجولات الأولى من الموسم الجاري.

ونشر حساب الريال عبر “تويتر”، صورة لبنزيما وعلق عليها: “بتسعة أهداف هو أفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى”، وتابع بنشر قائمة الهدافين الآخرين، من ضمنهم مهاجم بوروسيا دورتموند، النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي حل في المركز الثاني برصيد 7 أهداف متساويا مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ، الذى أحرز 7 أهداف أيضا في مباريات الدوري الألماني هذا الموسم.

وتشارك نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، ومهاجم ليستر سيتي، جيمي فاردي، المركز الرابع بستة أهداف لكل منهما.

ويقدم كريم بنزيما أداء مبهرا منذ انطلاق الموسم الحالي، حيث يحتل حاليا صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 9 أهداف، وتوج بلقب أفضل لاعب في المسابقة عن شهر سبتمبر الماضي.

كما ساهم المهاجم البالغ عمره 33 عاما، في نهاية الأسبوع الماضي، في تتويج منتخب بلاده فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا (2-1)، بتسجيله الهدف الأول لـ”الديوك”.

المصدر: حساب ريال مدريد على “تويتر”