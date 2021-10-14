ليبيا – أكد رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل أن نزع السلاح وتفكيك الميليشيات قضية جوهرية من أجل إعادة سيادة الدولة، وقد أغفلها البعض على حساب ملفات أخرى، رغم أن الدولة لن تصل إلى الاستقرار إلا باحتكارها القوة.

عقيل وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الخميس، أوضح أنه لنجاح أي خطة يجب أن يقر المجتمع الدولي بعثة سلام بآلية محددة لنزع السلاح، وأن الأمم المتحدة تمتلك من الكفاءات الكثيرة في هذا المجال، وأن تحقيق الأمر يتوقف على وجود إرادة دولية حقيقية.

وأشار إلى ارتباط الميليشيات بـ3 تهديدات كبرى تبقي على الأزمة الليبية مشتعلة، الأول سياسي هو فرض الميليشيات لمعايير وحقوق المواطنة التي تلائمها على حرية تقلد الليبيين للمناصب وشغر مراكز الإدارة العامة، والثاني عسكري وهو احتكارها حصريا للسلاح والعنف، والثالث اقتصادي وهو سيطرتها على النقد الأجنبي وتجارة العملة وفرضها للإفلاس الفني على البنوك، وتدميرها لشبكة الأسواق الوطنية.