ليبيا – رد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق ووكيل المالية السابق مراجع غيث على تصريحات رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الذي قال إن سبب توقف إجراءات المقاصة هو وجود ديون بالمنطقة الشرقية بلغت 45 مليارًا، مع إصدار سندات وصكوك لم يتم تغطية قيمتها من المصرف المركزي.

غيث وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية أمس الأربعاء قال: “غير صحيح لا علاقة الدين العام بالمقاصة، الدين العام يخص الحكومة والمقاصة هي آلية تسوية ما بين المصارف”.

وأضاف: “الدبيبة يردد ما يقوله محافط المصرف المركزي الصديق الكبير وهو لم يعاصر مشكلة المقاصة ولا يعرف نتائجها على الاقتصاد”.