ليبيا – أكدت إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة استضافة بريطانيا اجتماعًا موسعًا للجنة الـ10 العسكرية المشتركة عبر الدائرة المغلقة.

بيان صحفي صادر عن الإدارة تابعته صحيفة المرصد أشار لمشاركة أعضاء اللجنة من طرابلس وبنغازي والديبلوماسي الأميركي ريتشارد نورلاند الذي يشغل منصب سفير واشنطن ومبعوثها إلى ليبيا فضلا عن المبعوث الأممي يان كوبيتش وعدد من أعضاء البعثة الأممية بالاجتماع.

وتابع البيان إن الاجتماع الذي شاركت فيه شخصيات رسمية لبعض الدول المهتمة باستقرار ليبيا شهد مناقشة آلية تفكيك المجموعات والتشكيلات المسلحة التي تعيق عمل المؤسسات وتجميع سلاحها ووضع خطة عملية متكاملة لمعالجة أوضاعها.