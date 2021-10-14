ليبيا – اعتبرت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، لميس بن سعد، أن قانون الانتخابات التشريعية شكّل ضربة قوية لتمكين المرأة في البرلمان، وهي المؤسسة التي كان جل الليبيات يعتبرن أن وجودهن تحت قبتها يعوض بعض الشيء غياب وجودهن بمستويات القيادة في مؤسسات، وهيئات أخرى سيادية.

بن سعد وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس قالت: إن الوضع الذي تمر به ليبيا قد لا يسمح للمرأة بتشكيل أغلبية برلمانية، أو احتلالها لموقع الرئاسة، نظرًا لأن ذلك يتطلب شروطًا ومؤهلات أخرى إلى جانب العلم والكفاءة، كتعاظم النفوذ السياسي أو المالي. لكن هذا لا يعني ألا نمهد لها الطريق من الآن، ونضع بدايات تضمن وجودها بهذه المناصب مستقبلًا، إذا ما أردنا بالفعل تدشين مسار ديمقراطي حقيقي.