إنجلترا – انضم نادي مانشستر سيتي إلى حملة واكبتها العديد من الأندية الأوروبية عبر موقع “تويتر”، من خلال نشر تغريدات مرفقة برموز تعبيرية عبارة عن عدد كبير من الأعلام الحمراء.

ويرى مبتكرو هذه الحملة، الذين زينوا موقع “تويتر” باللون الأحمر، أن نشر الأعلام الحمراء يرمز إلى خط أحمر من الخطأ تخطيه، كونه يمثل خطرا ما أو ضارة أو لسبب ما.

ولقت الحملة رواجا كبيرا وأصبحت “تريند” (trend) في موقع “تويتر” خلال الساعات القليلة الماضية، حيث ينشر المشاركون في الحملة تغريدات معاكسة تماما ومتناقضة مع ما يعتقدونه أو يؤمنون به.

وانضم مانشستر سيتي للحملة، بتغريدة قال فيها إن نجمه الجزائري، رياض محرز، ليس ساحر العرب، مع إضافة الأعلام الحمراء، وهو ما يعني أن “السيتي” يقصد هنا أن محرز فعلا هو ساحر العرب.

وواكبت أندية أخرى هذه الحملة على غرار ريال مدريد، الذي قال إن مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما ليس أفضل رقم 9 في العالم حاليا، ومانشستر يونايتد الذي كتب: “كريستيانو ليس الأعظم على الإطلاق”.

أما ولفرهامبتون الإنجليزي، فكتب أن مدافعه المغربي رومان سايس ليس أفضل مدافع عربي.

المصدر: مواقع التواصل