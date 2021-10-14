الولايات المتحدة – وجدت دراسة، نشرت الثلاثاء 12 أكتوبر في مجلة Environmental Pollution، أن التعرض لفئة شائعة من المواد الكيميائية مرتبط بالوفيات المبكرة، وخاصة الناجمة عن أمراض القلب.

وقد تساهم المواد الكيميائية الاصطناعية الشائعة، المسماة الفثالات، والموجودة في مئات المنتجات الاستهلاكية مثل حاويات تخزين الطعام والشامبو ومستحضرات التجميل والعطور وألعاب الأطفال، في حدوث نحو 91000 إلى 107000 حالة وفاة مبكرة سنويا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما في الولايات المتحدة.

ومنذ عقود، عرف العلماء أن الفثالات يمكن أن تتداخل مع آلية الجسم لإنتاج الهرمونات، والمعروفة باسم نظام الغدد الصماء، حيث يقول المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية إن حتى أصغر الاضطرابات الهرمونية يمكن أن تسبب آثارا تطورية وبيولوجية كبيرة، بما في ذلك مشاكل النمو والإنجاب، بالإضافة إلى مشاكل في الدماغ والجهاز المناعي.

وارتبط التعرض للفثالات بشكل صريح بالسمنة والسكري وأمراض القلب في العديد من الدراسات.

وأوضح ليوناردو تراساندي، المؤلف الرئيسي للدراسة، ومدير مركز جامعة نيويورك لانغون للتحقيق في المخاطر البيئية، لشبكة “سي إن إن”: “تضاف هذه الدراسة إلى قاعدة البيانات المتنامية حول تأثير البلاستيك على جسم الإنسان وتحث الصحة العامة والحالات التجارية للحد من استخدام البلاستيك أو القضاء عليه”.

وأضاف: “حقيقة الأمر هي أنه عندما تنظر إلى مجموعة الأدلة بأكملها، فإنها توفر نمطا مروعا للقلق”.

وحلل تراساندي وزملاؤه في كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك، بيانات أكثر من 5000 بالغ تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاما. ووجدوا أن أولئك الذين لديهم أعلى مستوى من الفثالات في بولهم كانوا أكثر عرضة للوفاة في وقت أبكر مما هو متوقع من أي سبب، وخاصة بسبب أمراض القلب الوعائية.

وقدرت الدراسة أن الوفيات الناجمة عن هذه المواد الكيميائية يمكن أن تكلف الولايات المتحدة نحو 40 إلى 47 مليار دولار كل عام في الإنتاجية الاقتصادية المفقودة.

وتُضاف الفثالات عادة إلى المنتجات لجعلها تدوم لفترة أطول. وقد تحتوي الأنابيب البلاستيكية المختلفة وبعض ألعاب الأطفال على مواد كيميائية يصعب كسرها، وتشتمل أدوات التجميل ومستحضرات التجميل عادة على الفثالات للحفاظ على العطر.

وهذه الفئة الكيميائية شائعة جدا لدرجة أنها توصف بـ”المواد الكيميائية في كل مكان” (Everywhere chemicals).

وتشكل المواد الكيميائية تهديدا إذا وقع استنشاقها أو ابتلاعها، لذلك يكون الأطفال معرضين بشكل خاص لخطر التعرض لأنهم يميلون إلى وضع أيديهم في أفواههم.

ويمكن اتخاذ بعض الخطوات التي قد تبقي الفثالات بعيدا عن منزلك، من قبيل:

– استخدم مستحضرات ومنظفات الغسيل غير المعطرة.

– استخدم مواد التنظيف من دون روائح

– استخدم الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ أو السيراميك أو الخشب لحفظ الأطعمة وتخزينها

– اشتر الفواكه والخضروات الطازجة أو المجمدة بدلا من الإصدارات المعلبة والمعالجة

– تجنب معطرات الجو وجميع المواد البلاستيكية التي تحمل علامات رقم 3 ورقم 6 ورقم 7

– تجنب استخدام المايكرويف والبلاستيك في غسالة الأطباق

المصدر: بزنس إنسايدر