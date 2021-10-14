فرنسا – صدم نجم مانشستر سيتي وأرسنال السابق، الفرنسي سمير نصري، محبيه وعشاق كرة القدم بصفة عامة، في أول ظهور له بعد أيام قليلة من اعتزاله، حيث بدا وكأنه لم يمارس الرياضة قط في حياته.

وشارك نصري، أمس الأربعاء، مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي، الفريق الذي بدأ معه مسيرته، أمام فريق آخر كونته منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، في لقاء خيري أطلق عليه اسم “مباراة الأبطال”.

وظهر نصري خلال المباراة بوزن زائد، وبهيئة بدنية سيئة للغاية وظهرت تغييرات جسدية كبيرة عليه، وهو ما جعله مادة للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان نصري، أعلن اعتزاله كرة القدم عن 34 عاما في الـ26 من الشهر الماضي، بعد مسيرة حافلة تألق فيها في صفوف أندية عريقة على غرار أرسنال ومانشستر سيتي، كما شارك صاحب الأصول الجزائرية في 41 مباراة دولية مع منتخب فرنسا ما بين عامي 2007 و2013 ، أحرز خلالها خمسة أهداف.

المصدر: ua-football.com