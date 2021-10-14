الدنمارك – صرحت وزيرة الرياضة الدنماركية، آن هالسبو-يورغنسن، بأن مقاطعة كأس العالم لكرة القدم 2022، ليست حلا، رغم وصفها تنظيم النسخة المقبلة للبطولة العالمية بأنه “قرار خاطئ”.

وقالت آن هالسبو-يورغنسن، امس لإذاعة “تي في 2” إن منتخب بلادها سيشارك في كأس العالم، بعد يوم واحد من تأهل الدنمارك إلى مونديال 2022.

وحجز منتخب الدنمارك مقعدا له في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، عقب فوزه على ضيفه النمساوي (1-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات.

وحقق منتخب الدنمارك انتصاره الثامن على التوالي، ويتربع على عرش صدارة المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة، ليصبح ثاني منتخب أوروبي بعد “المنشافت” الألماني يضمن تأهله مبكرا إلى مونديال قطر 2022.

وواجهت قطر انتقادات وسط تقارير عن قوانين وشروط تمييزية ضد العمال الوافدين الذين يعدون الدولة الخليجية لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم، المقرر اقامتها شتاء 2022.

ولم تعلن أي دولة عن خطط لمقاطعة كأس العالم، رغم أن النرويج تواجه دعوات لاتخاذ هذه الخطوة من بعض الأندية، بما في ذلك روسنبورغ وترومسو.

المصدر: (أ ب)