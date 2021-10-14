ليبيا – عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير أمس الأربعاء اجتماعًا مع محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مدير مكتب المحافظ، ومدير إدارة البحوث والإحصاء، ومدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد.

الاجتماع تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمصرف مناقشة مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية (عودة الحياة) وخطة مصرف ليبيا المركزي والحكومة لتمويل المشروعات والأنشطة ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الليبي، مثل صناعة الإسمنت وغيرها من الصناعات، وذلك من خلال دور المصارف في تقديم التسهيلات والتمويلات اللازمة.

وتم التطرق لدور وزارة الاقتصاد في تسهيل إجراءات إطلاق نشاط التأجير التمويلي واحتواء القطاع غير الرسمي وفق خطة الوزراة لتنظيم النشاط الاقتصادي، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية من خلال فرق عمل مشتركة.