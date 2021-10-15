ليبيا – قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبو عزة إن قرار إغلاق المخابز لا مفر منه، ما لم تتدخل الدولة لوضع حلول بخصوص الأسعار.

أبو عزة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن أصحاب المخابز نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم الشرعية وهي إمكانية إرجاع ثمن الدقيق ومدخلات رغيف الخبز لتوفير احتياجات أسرهم، مشيرًا إلى أنهم تلقوا وعودًا من وكيل وزارة الاقتصاد ولم ينفذ منها أي شيء حتى الآن.

ولفت إلى أنهم اجتمعوا مع وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة ووكيل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وحصلوا على وعود دون جدوى، وفق تعبيره.

وأضاف أن الأسعار ما زالت بيد التجار وهي في ارتفاع دائم، مؤكدًا التضييق على الخبازين خلال اليومين الماضيين من الحرس البلدي عبر إلزامهم ببيع الخبز فقط داخل المخابز.

أبو عزة أوضح أن أصحاب المخابز ولهذا السبب قرروا إغلاق مخابزهم ونفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد، مرجحًا مخاطبة الوزارة لجهاز الحرس البلدي بالتخفيف على الخبازين الذين بدؤوا يتجهون إلى أنشطة أخرى توفر دخلًا إضافيًا لتغطية تكاليف الخبز وتعويض خسارتهم.