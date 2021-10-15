أفغانستان – لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون جراء انفجار هز اليوم الجمعة مسجدا شيعيا في مدينة قندهار جنوب أفغانستان.

وأفادت وسائل إعلام محلية ودولية بأن الانفجار دوى وسط حشد من المصلحين داخل المسجد، مثل ما حصل قبل أسبوع في حسينية أخرى في مدينة خان آباد بولاية قندوز شمال البلاد حيث أودى هجوم مماثل بأرواح 120 شخصا على الأقل حسب بعض التقارير.

وأكدت المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة التي شكلتها حركة “طالبان”، سعيد خوستي، على حسابه في “تويتر”، سقوط قتلى وجرحى جراء الانفجار، مشيرا إلى أن عناصر للقوات الخاصة التابعة للحركة وصلت إلى موقع الحادث بهدف “تحديد طبيعة الحادث وتقديم المسؤولين إلى العدالة”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر صحي تأكيده أن الانفجار خلف 33 قتيلا و72 جريحا على الأقل، بينا تحدثت منصة Herat times الإعلامية الأفغانية عن 37 قتيلا و67 جريحا.

وذكر مسؤول محلي في حركة “طالبان” لوكالة “فرانس برس” أن الهجوم نفذ من قبل انتحاري، وأكدت وسائل إعلام أخرى أن عدة مهاجمين فجروا أنفسهم داخل المسجد وأمامه.

ولفتت وكالة “آسواكا” الأفغانية إلى أن الحسينية التي وقع فيها الهجوم هي أكبر مسجد للشيعة في قندهار وتعرف باسم مسجد بيبي فاطمة أو مسجد إمام بارغاه.

ولم يتبن أي جهة بعد الهجوم الجديد، لكن من المرجح وقوف تنظيم “داعش” وراءه، خاصة وأنه أعلن مسؤوليته عن تفجير قندوز قبل أسبوع.

المصدر: RT + وكالات