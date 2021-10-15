السودان – أكد السودان رفضه واعتراضه على قرار رئيس المفوضية الإفريقية، موسى فكي محمد، بمنح إسرائيل “صفة المراقب” بالاتحاد الإفريقي، قبل التشاور مع الدول الأعضاء.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان: “موقفنا واضح ازاء محاولة إعطاء إسرائيل صفة العضو المراقب بالاتحاد الإفريقي، وهو الرفض والاعتراض التام على قرار رئيس المفوضية بمنح صفة العضو المراقب لإسرائيل قبل التشاور مع الدول الأعضاء، وأن هذا الأمر أحدث خلافا بين المفوضية والأعضاء”.

وشددت الوزارة على أن “هذا نهج مرفوض ويتعارض مع جوهر مبادئ الاتحاد الإفريقي، ويقدح في روح التعاون والاحترام المتبادل والتوافق، وهو ما جعل المنظمة تتبوأ مكانا مرموقا ومتقدما في المنابر الدولية”.

وأشار البيان السوداني أن وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي “اعتذرت عن المشاركة في أعمال الدورة الـ39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي لارتباطها بمهام داخلية تتعلق بقضايا وطنية ملحة، ويشارك وكيل الخارجية محمد شريف عبدالله نيابة عنها”.

المصدر: “سونا”