ليبيا – كشف ممثل اتحاد الصناعة الليبي عبد السلام الفرجاني بدول المغرب العربي عبد السلام الفرجاني عن خطة بلاده للتعاون مع دول الجوار بهدف توطين الصناعة.

الفرجاني وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس قال: إن بلاده كانت تعتمد على الاقتصاد الريعي خاصة من الصادرات النفطية بنسبة 95% من إيرادات ميزانية الدولة.

وتابع الفرجاني تصريحه: “إن ليبيا بدأت تتجه إلى سياسة تنوع الإيرادات في إطار تشجيع الصناعة، ولذلك أطلقت مبادرة صنع في ليبيا، والتي ستنطلق أولى دوراتها خلال الفترة من 23 – 27 نوفمبر 2021 على أرض المعارض بقصر الكرم في تونس”.

وأوضح الفرجاني وهو رئيس اللجنة العليا لمبادرة صنع في ليبيا، أن أهداف التظاهرة هو تنشيط وتوطين الصناعة في ليبيا، وقد تم اختيار تونس للدورة الأولى لترسيخ أواصر الأخوة بهدف تغيير برنامج التعاون الليبي التونسي إلى التكامل الليبي التونسي.

وأردف: “تونس هي الشريك الأكبر للاقتصاد الليبي في المغرب العربي، ومن بعدها المغرب ثم الجزائر، من حيث التبادل التجاري الذي وصلت معدلاته عام 2020 إلى أكثر من المليار ونصف المليار دولار، رغم معاناة الاقتصاد التونسي بعد جائحة كوفيد، وليبيا كذلك بعد ما مرت به البلاد منذ 2011 ما أدى إلى توقف التنمية وتدهور الصناعة، ونبهت كورونا المسؤولين الليبيين إلى ضرورة المحافظة على الأمن الاستراتيجي في الصناعات ووصلوا لضرورة توطين الصناعة في ليبيا”.

وأشار إلى أنه ستجرى دورات قادمة في الشقيقة مصر الجارة والشريكة الكبرى لليبيا كما ستجرى ببعض الدول الأفريقية الأخرى.

ودعت الدولة الليبية بحسب الفرجاني كل الصناع الليبيين للمشاركة في المبادرة، كما تمت دعوة المستثمرين والصناع التونسيين للمشاركة فيها، وقد بلغ عدد الشركات الخاصة المشاركة في المبادرة نحو 100 شركة إلى جانب الشركات العامة، ليصل الإجمالي إلى 150 شركة بمختلف القطاعات وعدد من المنظمات الدولية.

وقال الفرجاني: إن مصانع الإنتاج الحربي المتوقفة هي قلاع كبيرة تصل إلى مساحة بعضها إلى نحو 7 هكتارات، وتحتوي بعض صالاتها على ما يفوق 2500 آلة، مضيفًا أن إعادتها للتصنيع غير الحربي سيسهم بشكل كبير جدًا في تحسين الاقتصاد الليبي.

ونوه إلى أنه بالفعل تم العمل على تحويل بعضها للصناعات الميكانيكية كالسيارات والجرارات والإطارات والكراسي الخشبية وغير ذلك.

كما رأى أن الشركة الليبية للحديد والصلب Libyan Iron & Steel Company هي مثال قوي للشركات الناجحة في الداخل الليبي والتي ستشارك في المبادرة، ما يزيد من جذب الاستثمار.

الفرجاني لفت إلى نجاح المجمع في تحقيق أرقام قياسية في الإنتاج لم تتحقق منذ ما يزيد عن 10 سنوات؛ بإنتاج نحو 300 طن خلال وردية واحدة بجودة 100% وبدون أي توقف.