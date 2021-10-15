الولايات المتحدة – ذكرت شركة “Lockheed Martin” الأمريكية المختصة في تصميم الأسلحة أن القوات الأمريكية تستعد يوم الجمعة لإجراء اختبار جديد للصواريخ التكتيكية فرط الصوتية عالية الدقة من نوع “PrSM”.

وقالت الشركة، التي صممت الصاروخ، في بيان صدر عنها امس أن عملية الإطلاق من المقرر تنفيذها من قاعدة فاندينبيرغ الواقعة بولاية كاليفورنيا والتابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وأوضح البيان أن الإطلاق يشمل اختبار الصاروخ خلال تحليقه لأقصى مداه الذي يبلغ 500 كيلومتر.

وسبق أن نفذت القوات الأمريكية 3 عمليات إطلاق ناجحة على الأقل للصاروخ تراوح مدى تحليقها من 300 إلى 400 كيلومتر.

ويخطط البنتاغون لرفع المدى الأقصى للصاروخ إلى 1800 كيلومتر، ومن المتوقع حاليا أن يحصل الجيش الأمريكي على منظومات “PrSM” عام 2023.

المصدر: وكالات