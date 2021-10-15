ليبيا – قامت منظمة المبادرة الليبية الانتقالية شريك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتسليم شركتي خدمات النظافة والمياه بسبها عدة آليات ومعدات.

بيان صحفي صادر عن السفارة الأميركية في ليبيا طالعته صحيفة المرصد، أشار لالتزام الوكالة والسفارة بالشراكة مع السلطات الوطنية والمحلية لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية في الوفاء بولايتها لمواصلة جهود المصالحة وتقديم الخدمات لليبيين، وضمان إجراء الانتخابات.

وتابع البيان: إن هذا يشمل مساعدة الليبيين في سبها التي تسلمت جرارًا وسيارة حافظة للمعدات وجرار حفر صغير، وبعض المعدات المتعلقة بعمل الشركتين جرى تقسيمها بين المقر الرئيسي للشركة ومحطة حي عبد الكافي بالقرب من المدخل الشمالي للمدينة، وعدة نقاط أخرى.

يشار إلى أن رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية أشرف على عمليات تسليم هذه الآليات والمعدات دون ذكر الدور الأمريكي في توفيرها لأهالي الجنوب.