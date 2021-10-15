انتخاب الإمارات عضوا في مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة في تاريخها

انتخاب الإمارات عضوا في مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة في تاريخها

الإمارات العربية – اُنتخبت الإمارات عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، امس للمرة الثالثة في تاريخها، حسبما أفادت البعثة الإماراتية في الأمم المتحدة.

وقالت البعثة عبر حسابها في “تويتر”: “تم انتخاب الإمارات العربية المتحدة للخدمة في مجلس حقوق الإنسان، خلال فترة عضويتنا في مجلس حقوق الإنسان، سنعمل على تعزيز تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”.

بدوره، قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش: “نبارك فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022-2024 في الانتخابات التي جرت بالجمعية العامة للأمم المتحدة”.

واعتبر قرقاش أن “الفوز بـ180 صوتا يستند إلى سجل مقدر دوليًا في ملف حقوق الإنسان وتجربة ناجحة في مجالات عديدة، مثل تمكين المرأة والتسامح وحقوق العمالة والتي ستشكل إضافة نوعية للمجلس”.

وتمتد مدة عضوية الدول في مجلس حقوق الإنسان إلى 3 سنوات.

وسبق انتخاب الإمارات في الفترتين ما بين أعوام 2013 إلى 2015 و2016 إلى 2018.

المصدر: وكالات