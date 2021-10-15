واشنطن – أعلن البيت الأبيض، فجر الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع مشروع قانون ينص على رفع سقف دين حكومة الولايات المتحدة إلى 28.9 تريليون دولار.

وذكر البيت الأبيض، في بيان مقتضب، أن بايدن وقع على تشريع يسمح “برفع سقف الدين بواقع 480 مليار دولار، المبلغ الذي يتوقع أن يكون كافيا لإتاحة الحكومة الفدرالية مواصلة تنفيذ واجباتها بالحجم الكامل حتى أوائل ديسمبر”.

وأجل بايدن بالتالي الموعد النهائي الذي ستتخلف الولايات المتحدة بعده عن سداد ديونها حتى ديسمبر فحسب.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية ذكرت أنها لن تكون قادرة على سداد فواتير الدولة اعتبارا من 18 أكتوبر في ظل عدم رفع سقف الدين.

وحذرت الوزارة من أن الولايات المتحدة قد تواجه تخلفا عن التسديد لأول مرة في تاريخها في حال عدم اتخاذ هذا الإجراء.

المصدر: RT + “رويترز”