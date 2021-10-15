الجزائر – عاد مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي، ليكشف تفاصيل مثيرة عن قضية لاعب نيس الفرنسي، أندي ديلور، الذي كان قد طلب إعفاءه من اللعب “للخضر” لعام كامل بغية التركيز على مشواره مع ناديه.

ولم يستوعب بلماضي قرار ديلور، ووصفه بنكتة العام، مضيفا خلال تصريحات لإذاعة “RMCsport” الفرنسية : “ما قام به ديلور نكتة السنة! هذا إما غباء كبير أو جرأة مفرطة. لن نقبل بمثل هذا النوع من التصرفات”.

وأشار بلماضي إلى أن “أندي ديلور لعب 11 مباراة وبدأ 4 مرات أساسيا في المنتخب الجزائري، وفي أغلب الأحيان ألعب بمهاجم ولدينا 3 مهاجمين، نحن من قدمنا خدمة لأندي ديلور من أجل المشاركة في أمم إفريقيا والفوز بها، وليس كما يقول جيروم روثن (لاعب دولي فرنسي سابق)”.

وأوضح: “نحن نلعب في النيجر في درجة حرارة تبلغ الـ40 (في تصفيات كأس العالم)، ليأتي هذا السيد (ديلور) كعروس صغيرة ليحضر عرس المونديال”.

وأكد بلماضي أن الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر، إسلام سليماني، رفض عرضا للانضمام لنادي نيس بسبب اشتراط إدارة الأخير تنازله عن اللعب في بطولة أمم إفريقيا، في وقت وافق ديلور على العرض، حيث قال: “إسلام سليماني رفض عرضا من المدير الرياضي لنادي نيس بسبب الشرط الذي فرضوه على ديلور، وأرى أن ما يقوم به هذا النادي شيء مقرف، كيف تمنع لاعبيك من تمثيل منتخباتهم الوطنية”.

وختم بلماضي تصريحاته بتأكيده على أنه لن يستدعي ديلور للمنتخب الجزائري مستقبلا.

المصدر: RMCsport