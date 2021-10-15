واشنطن – التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس في واشنطن، بنظيره الإسرائيلي، رئيس الوزراء المناوب، يائير لبيد الذي يقوم بأول زيارة رسمية له إلى واشنطن.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الأمريكية: “ناقش الوزيران مجموعة من القضايا بما في ذلك إيران وسوريا والصين. كما ناقشا فرص تعزيز جهود التطبيع الإقليمي وكذلك التعاون في مجال الطاقة والاقتصاد”.

وأضاف البيان: “جدد الوزير الأمريكي دعم الإدارة للإجراءات التي تعزز آفاق حل الدولتين وتحسن حياة الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل ملموس. كما شدد الوزير على أن الولايات المتحدة لا تزال تتمسك بأمن إسرائيل”.

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية