إسبانيا – أوضح كريم بنزيما، إنه يود اللعب في ريال مدريد يوما ما، بجوار زميله في هجوم منتخب فرنسا، كيليان مبابي، وأعرب عن سعادته بالفوز بلقب مع بلاده بعد ست سنوات من الغياب عن الفريق.

ورفض باريس سان جيرمان عرضا من ريال مدريد للتعاقد مع مبابي مقابل 160 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وذكرت وسائل إعلام إسبانية وفرنسية، أن النادي الإسباني قدم عرضين آخرين وكان الثاني بقيمة 180 مليون يورو ورفضه النادي الفرنسي أيضا.

وسيصبح مبابي حرا في التفاوض مع ريال مدريد وأي أندية أخرى بداية من يناير المقبل والانضمام إلى أي ناد يريده مجانا عند نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، ما لم يتمكن النادي الفرنسي من إقناعه بتوقيع عقد جديد.

وسجل بنزيما ومبابي هدفين ليقودا فرنسا لتحويل تأخرها بهدف إلى الفوز 2-1 على إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية في ميلان، الأحد الماضي، وقال مهاجم ريال مدريد لشبكة التلفزيون الإسباني “TVA”، إنه يود اللعب بجوار المهاجم البالغ عمره 22 عاما في ريال مدريد.

وأضاف: “لما لا؟ دائما ما أقول ذلك وسأقوله مرة أخرى، بالطبع أود اللعب مع مبابي في يوم ما. استمتع باللعب معه في منتخب فرنسا، لذلك لماذا لا نلعب سويا في المستقبل (في ريال مدريد). إنه لاعب كبير. لكن الآن يجب أن نحترم ناديه باريس سان جيرمان”.

وكان بنزيما غاب عن تشكيلة فرنسا منذ عام 2015 إثر فضيحة ابتزاز سيمثل بسببها أمام المحكمة الشهر الحالي.

وغاب عن فوز فرنسا بكأس العالم 2018، قبل استدعائه بشكل مفاجئ من المدرب ديدييه ديشان قبل بطولة أوروبا 2020.

وسجل بنزيما أربعة أهداف مع فرنسا في أربع مباريات في بطولة أوروبا 2020 قبل الخروج من دور الستة عشر أمام سويسرا، لكنه تحدث عن فخره بالفوز بلقب دوري الأمم، حيث قال: “إنه يعني الكثير بالنسبة لي. إنه أول ألقابي مع المنتخب الوطني وأشعر بفخر شديد للعمل الذي قدمته بعد ست سنوات من الغياب عن الفريق”.

المصدر: رويترز