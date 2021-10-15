ليبيا- رفض القضاء البريطاني طلب استئناف تقدم به الإرهابي الليبي خيري سعد الله ضد حكم صدر بحقه في قضية “ريدنغ” عام 2020.

تقرير إخباري نشرته صحيفة “ميترو” وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار لمثول سعد الله البالغ من العمر 27 عامًا أمام محكمة الاستئناف في لندن، عبر رابط فيديو من سجن “بيلمارش” مرتديًا سترة سوداء للطعن في مدة عقوبته.

وبحسب المحكمة عارض سعد الله كون جرائمه تنطوي على درجة كبيرة من سبق الإصرار أو التخطيط، وأن جرائم القتل ارتكبت لغرض تعزيز قضية سياسية أو دينية أو آيديولوجية، في وقت من المستحيل فيه إنكار وجود دليل على التخطيط أو سبب غير آيدولوجي.

وأعلن رئيس المحكمة العليا اللورد بورنيت أن المبررات التي قدمها سعد الله لم تفلح، ما يعني أننا توصلنا إلى أنه لا يوجد مضمون في أي من الانتقادات الموجهة لاستنتاجات القاضي، وفي هذه الظروف نرفض الإذن بالاستئناف.

وكان فريق الدفاع عن سعد الله الذي طعن 3 أشخاص حتى الموت في منطقة “ريدنغ” في بريطانيا عام 2020 قد شرع في مساعي الحصول على فرصة للاستئناف ضد الحكم الصادر بحقه، وهو السجن مدى الحياة وهو حكم يقتصر على أسوأ الجناة.

ترجمة المرصد – خاص