ليبيا – واصلت وكالات الأنباء متابعتها لأحوال المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، بعد حملة الاعتقالات التي طالتهم مؤخرًا، ومقتل بعض منهم.

المتابعات التي رصدتها وترجمتها صحيفة المرصد، نقلت عن مهاجر غير شرعي وهو ميكانيكي إريتيري يدعى حمزة ويبلغ من العمر 17 عامًا قوله أنه تم القبض عليه في منزله، وكان من بين الآلاف من المحتجزين في مركز غوط الشعال في ظروف غير صحية، ومن ثم تمكن من الفرار.

وأضاف حمزة قائلًا: “كان المركز مزدحمًا للغاية، وهناك آلاف الأشخاص، ولم يكن هناك دورة مياه وكان الطعام نادرًا جدًا والأمر رهيب وبسبب هذا قرر الناس الفرار”، فيما بينت المتابعات إن هذا الشاب هو من بين حشد كبير من المهاجرين غير الشرعيين تجمعوا أمام مقر أممي بطرابلس.

وتابع حمزة بالقول: “لم يكن لدينا أي مكان نذهب إليه ولم نستطع العودة إلى قرقارش ولن أستطيع العمل مرة أخرى بصفة ميكانيكي، فحيثما نتنقل هناك نقاط تفتيش ونخشى أن يتم القبض علينا مرة أخرى ونحتجز فالحركة صعبة للغاية”.

وبالانتقال إلى مها وهي مهاجرة غير شرعية من السودان تبلغ من العمر 21 عامًا، فقد تم احتجازها لفترة وجيزة في مركز احتجاز غوط الشعال وانضمت إلى آخرين أمام المقرر الأممي لتقول: “من الخطر التحرك وأخشى أن يتم اعتقالي مرة أخرى”.

ووفقًا للمتابعات قدمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها مبالغ نقدية طارئة أو بطاقات مدفوعة مسبقًا وأطعمة ومستلزمات النظافة للحالات الطارئة، فضلًا عن بدائل لوثائق المفوضية المفقودة لفئات الأكثر ضعفًا.

وقال حمزة: “هذا الطعام سيساعدني لفترة وسوف أشاركه مع الآخرين”، في وقت يخشى فيه أصحاب العقارات تأجيرها لأجانب من بين المهاجرين غير الشرعيين الذين يملكون بعضًا من المال وتطوعوا لتوفير المأوى للفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال والمرضى.

وأكدت فاطمة وهي متطوعة من السودان: “في منزلي نبذل قصارى جهدنا لتوفير الطعام للجميع، لكن نفد المال والإمدادات وقمت في البداية بإيواء 3 أشخاص واستقبلت الآن 21 شخصًا آخرين من بينهم 5 أطفال والعديد من العائلات الضعيفة، تواصل معنا التسول للحصول على مأوى”.

وتابعت فاطمة: “أستضيف في الوقت الحالي العديد من الإرتيريين الذين فروا من الاحتجاز وكان أحدهم يبكي منذ أيام غير قادر على الأكل أو الشرب أو حتى النوم، فقد بدأ الحراس في مركز الاحتجاز بإطلاق النار عليهم وقتلوا أحد أصدقائه”.

إلى ذلك أكد مدير مركز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في عين زارة زياد عامر: “نقدم المساعدة من الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية إلى الأسرة والبطانيات وجميع المستلزمات الطبية اللازمة بعد أن تم جلب ألف مهاجر غير شرعي لمركزنا بينهم عدة أطفال”.

بدوره قال عبد العليم حسن البالغ من العمر24 عاما من إريتريا: “الوضع أصبح مرعبًا بالنسبة لنا، وحتى الآن رغم أننا في مكان آمن وكل شيء إلا أننا بصراحة ما زلنا خائفين للغاية، وسبق أن احتجزنا منذ شهور في ظروف غير إنسانية”.

وأشارت المتابعات إلى أنه من النادر جدًا أن تتمكن وسائل الإعلام الدولية من الوصول إلى مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا للإبلاغ عن هذه الظروف فيما أوضح إرتيري آخر يدعى منصور حامد معاناته.

وقال حامد: “تعرضت لمعاملة سيئة خلال فترة اعتقال سابقة، فالمهاجرون في عين زارة يفتقرون إلى الإمدادات الأساسية ولا يوجد شيء”.

ترجمة المرصد – خاص