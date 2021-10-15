ليبيا – شدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على مواصلة بلاده المساهمة في استقرار ليبيا ورفاهيتها.

تغريدة لأوغلو بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أتت بعد لقاء جمعه بوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في أنقرة اطلعت عليها صحيفة المرصد، وكتب فيها: “ندعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة”.

وتابعت التغريدة: “بحثنا اليوم مع ضيفتنا وزيرة خارجية ليبيا الشقيقة نجلاء المنقوش العلاقات الثنائية والقضايا المطروحة على جدول الأعمال، ويجب إجراء الانتخابات في ليبيا بطريقة حرة وعادلة وذات مصداقية وسنستمر في المساهمة في استقرار وازدهار ليبيا”.

تصريحات اوغلو تأتي مع استمرار ارسال بلاده إرسال المرتزقة من سوريا إلى ليبيا وفقًا لما أكده المرصد السوري حيث يستمر الجسر الجوي بين القواعد العسكرية التركية وقاعدة الوطية غربي ليبيا.