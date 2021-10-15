فرنسا – أصيب أقطاب صناعة الجبن في فرنسا بصدمة، بعد الإعلان الصادر عن نقابة النورمان لمصنعي جبنة كامامبير أن جبنة الموتزاريلا الإيطالية أصبحت الأكثر مبيعا في فرنسا خلال العام 2021.

فمنذ بداية العام، تم بيع 30.091 طنا من جبن الموزاريلا في فرنسا مقارنة بـ 26.517 طنا فقط من الكمامبير، وفقا لاتحاد منتجي الكمامبير في نورمان، SNFC.

“لأول مرة في فرنسا، انخفض منحنى مبيعات الكامامبير، الذي كان ينخفض بانتظام بنسبة 3 % سنويا، إلى ما دون مثيله في مبيعات جبن الموزاريلا، والتي شهدت من جانبها ارتفاعا سنويا بنسبة 5 % ،” وذلك بحسب ما قال رئيس النقابة فابريس كوليير لـFigaro.

وقال إن الانخفاض في مبيعات الكامبير كان “مصدر قلق خاص للقطاع”.

الكمامبير وجبن الموزاريلا هما نوعان مختلفان تماما من الجبن، حيث تستخدم الأولى أساسا لأطباق التقديم ، في حين أن الأخير هو في الغالب، ولكن ليس دائما، من أصناف الطهي.

ويرى أحد مصنعي الكمامبير التقليديين أن دخول الحليب المبستر في صناعة 90 بالمئة من الجبن الفرنسي الشهير قد غير النكهة وجعل الزبائن تشعر بخيبة أمل من المذاق الذي لا يقترب من ذاك المصنوع بالحليب العضوي الطبيعي.

المصدر: وكالات