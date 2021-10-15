فرنسا – أعلن مدرب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، قائمة فريقه لمواجهة نظيره أنجيه، اليوم الجمعة، في افتتاح المرحلة العاشرة من مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وضمت القائمة 22 لاعبا وهم، دوناروما، حكيمي، كيمبيمبي، فيراتي، مبابي، إيكاردي، رافينيا، بيرنات، دانيلو، ريكو، داغبا، فينالدوم، هيريرا، ديالو، دراكسلر، كيرير، نونو مينديز، غايا، إبيمبي، غاربي، بيتومازالا، وليتيلير.

وغاب عدد من نجوم باريس عن القائمة نظرا لظروف مشاركاتهم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم مع منتخبات بلدانهم، على غرار ليونيل ميسي، وآنخيل دي ماريا، وليونارد باريديس من الأرجنتين، ونيمار وماركينيوس من البرازيل.

ويدخل باريس سان جيرمان مباراة اليوم، وهو يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 24 نقطة، جمعها من 8 انتصارات وخسارة واحدة، فيما يأتي أنجيه في المركز الرابع برصيد 16 نقطة، حصدها من 4 انتصارات و4 تعادلات وخسارة واحدة.

ويستهدف باريس سان جيرمان تحقيق الانتصار على أنجيه، من أجل مصالحة جماهيره، بعد الخسارة الأولى له هذا الموسم في الدوري الفرنسي أمام رين 0-2 في الجولة الماضية.

المصدر: وكالات