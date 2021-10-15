مصر – أكد قائد مدرسة الصاعقة بالجيش المصري العقيد أركان حرب محمد مسعد، أن القوات المسلحة المصرية هي الأقوى في الشرق الأوسط ولها مكانتها.

وأوضح خلال لقاء ببرنامج “مصر تستطيع”، المذاع على شاشة قناة DMC: “نحب نطمن إخواتنا وأهالينا إن فيه جيش قوي بيحميهم، والناس الموجودة دي هما من الشعب، دول ولادنا وشبابنا اللي قادرين يصونوا تراب بلدنا، والعقيدة الدينية والقتالية الموجودة فيهم مش موجودة عند حد تاني في العالم”.

وقال إن إنشاء المدرسة عام 1957 كان من أجل تقديم فرد مقاتل شرس قادر على التصدي لأي عدوان داخلي وخارجي.

وأشار إلى أن الفرد يأتي لمدرسة الصاعقة ويتم تحويله من الحياة المدنية للعسكرية، خلال 45 يوما، ثم ينضم لفرقة الصاعقة الأساسية، وتكون مدتها شهر، ثم يبدأ تدريبات ميدان الجبال، وخلال الفترة التي تسبقها يتم رفع اللياقة البدنية الخاصة بالفرد ورفع مستواه النفسي الذي يستطيع من خلاله مجابهة الصعاب.

المصدر: الوطن