أوكرانيا – أثار لاعب خط وسط فريق “كريمين” فيتالي بويكو شكوك الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، بعد مباراته أمام مضيفه فريق “أوغورود”، وذلك في إطار منافسات دوري الدرجة الأولى المحلي للعبة.

واحتفل بويكو بهدف ضد فريقه، ما دفعت لجنة الأخلاقيات واللعب النظيف في الاتحاد الأوكراني لكرة القدم إلى فتح دعوى تأديبية ضده.

ونفى اللاعب أن يكون قد فرح بالهدف الذي تلقته شباكه، بل على العكس من ذلك كان غاضبا بالفعل، بقوله، وفقا موقع “Tribuna.com”: “أنتم من قررتم بأنني سعيد بهذا الهدف. إذا شاهدتم المباراة بالكامل، فيمكنكم رؤيتي وأنا أرفع يدي من ثم أشعر بالغضب. ببساطة ذلك يتوقف كيف يرى أي شخص هذه اللحظة. لم أكن سعيدا بالهدف، لا. لم أكن سعيدا بأي حال من الأحوال بهدف أوغورود. كيف يمكن لشخص سافر 20 ساعة في الحافلة أن يفرح بهدف فريق آخر؟”.

وانتهت المباراة بفوز أوغورود على ضيفه كريمين بهدفين من دون رد.

المصدر: وكالات