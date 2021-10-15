لبنان.. العثور على شابين وطائرة خفيفة سقطت في البحر قبل يومين (صور)

لبنان.. العثور على شابين وطائرة خفيفة سقطت في البحر قبل يومين (صور)

لبنان – عثرت فرق الإنقاذ اللبنانية، اليوم الجمعة، على الطائرة الخفيفة التي سقطت يوم الأربعاء الماضي في البحر قبالة شاطئ حالات، وعلى الشابين اللذين كانا على متنها.

وقال رئيس وحدة الإنقاذ البحري، سمير يزبك، إن “الجيش عثر على الطائرة المدنية التي سقطت وحدد موقعها من خلال المركب المجهز بتقنية Sonar ويعمل على انتشالها”.

بدوها، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن “وحدات من القوات البحرية وفوج مغاوير البحر تمكنت من العثور على الطائرة المدنية التابعة لنادي الطيران اللبناني والتي سقطت قبل يومين في البحر قبالة حالات، وتم انتشال جثتي الضحيتين اللذين كانا على متنها على بعد 1200 متر من شاطئ حالات وعمق 30 مترا”.

المصدر: MTV + RT