إنجلترا – صرح الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، سيصبح قوة عظمى على المدى الطويل، بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي عليه.

وقال كلوب في تصريحات لمحطة “سكاي” عن صفقة بيع نيوكاسل: “لا أريد الحديث كثيرا عن هذا الأمر.. إذا تحدثنا فقط عن كرة القدم، فسيكونون قوة عظمى على المدى الطويل”.

وتابع: “إنه النادي الثالث الذي أعرف أنه ينتمي إلى بلد، وإلى واحدة من أغنى العائلات في العالم”، في إشارة إلى باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وأضاف :”هذا يفتح الكثير من الفرص. عندما طرحت فكرة دوري السوبر الأوروبي، كان الجميع ضدها. هذا يشبه دوري السوبر، لكن بالنسبة لناد واحد فقط”.

وأكد: “لقد ضمن نيوكاسل دورا مهيمنا في العالم في السنوات الـ20 أو الـ30 المقبلة”.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد وافقت قبل أيام على بيع نيوكاسل بنسبة 100% إلى مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتضم أيضاً شركة “PCP Capital Partners” و”RB Sports & Media” (“المجموعة الاستثمارية”).

المصدر: وكالات