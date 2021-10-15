الأرجنتين – شن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هجوما على حكم مباراة منتخب بلاده أمام بيرو (1-0) فجر اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وألغى حكم الساحة الدولي البرازيلي، ويلتون سامبايو، هدفين للأرجنتين بداعي التسلل، الأول سجله كريستيان روميرو، في الدقيقة 80، والثاني سجله جيدو رودريغيز في نهائية اللقاء.

ونشر ميسي صورة له مع زملائه في منتخب “التانغو” عبر حسابه في موقع “إنستغرام” وعلق عليها: “كانت مباراة صعبة، بوجود رياح قوية، ومساحات قليلة في الملعب. الحكم يفعل الشيء نفسه عندما يدير مبارياتنا، ويبدو أنه يفعل ذلك عن قصد. ولكن حسنا، حققنا 3 نقاط مهمة تقربنا من هدفنا”.

ومنح الحكم منتخب بيرو ركلة جزاء، بعد تعرض مهاجمه البديل جيفرسون فارفان لإعاقة من قبل حارس المرمى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز في الدقيقة الـ64، لكن كرة يوشيمان يوتن ارتطمت بالعارضة وذهبت إلى خارج أرضية الملعب.

بينما أحرز المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدف الفوز الوحيد لبلاده في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب “المونيمونتال” في العاصمة بيونس آيرس.

ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني في الترتيب العام من تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 25 نقطة، متأخرا بفارق 6 نقاط عن منتخب البرازيل المتصدر، بينما يشغل منتخب بيرو المركز التاسع قبل الأخير على سلم الترتيب برصيد 11 نقطة.

وفيما يلي ترتيب المجموعة بعد منافسات الجولة الـ12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال “قطر 2022”:

1- البرازيل 31 نقطة (11 مباراة)

2- الأرجنتين 25 نقطة (11 مباراة)

3- الإكوادور 17 نقطة

4- كولومبيا 16 نقطة

5- الأوروغوياي 16 نقطة

6- تشيلي 13 نقطة

7- بوليفيا 12 نقطة

8- باراغواي 12 نقطة

9- بيرو 11 نقطة

10- فنزويلا 9 نقاط.

المصدر: RT