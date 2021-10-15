ليبيا – استقبلت وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة إبراهيم عبد الرحمن أمس الخميس وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين رئيس لجنة متابعة أوضاع السجناء الليبيين في الخارج.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل أفضل الممارسات و الآليات القانونية التي بالإمكان اتخاذها لنقل السجناء الليبيين بالخارج، من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين ليبيا وعديد الدول الشقيقة والصديقة، واقترح إمكانية إبرام اتفاقيات أخرى إن تطلبت مصلحة الدولة الليبية ذلك.

وفي هذا السياق سبق أن كلف رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة وزيرة العدل بإدارة هذا الملف بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة.

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