وزير الاقتصاد: دمشق توافق على مشروع مع شركة إماراتية لإقامة محطة توليد كهروضوئية

وزير الاقتصاد: دمشق توافق على مشروع مع شركة إماراتية لإقامة محطة توليد كهروضوئية

سوريا – ذكر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، امس أن مجلس الوزراء السوري أقر مشروع مع شركة إماراتية لإقامة محطة توليد كهروضوئية.

ووفقا للوزير فإن استطاعة المحطة تبلغ 300 ميغاواط، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء السوري أقر المشروع مع الشركة الإماراتية أمس الثلاثاء.

وقال: “يوم الخميس واحد من مشاريع العقود التي أقرت في مجلس الوزراء السوري مع شركة إماراتية لإقامة محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 300 ميغاواط وهذه باكورة من بواكير رغبة الشركات للاستثمار في سوريا”.

أما فيما يتعلق بإمدادات الكهرباء والغاز من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا، أكد الوزير أن هناك فائدة لسوريا بنسب جيدة من مرور الغاز والكهرباء عبر الأراضية السورية.

وقبل أيام أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن أبو ظبي ودمشق توصلتا إلى اتفاق على خطط مستقبلية لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما واستكشاف قطاعات جديدة في المرحلة المقبلة.

المصدر: RT