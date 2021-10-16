روسيا – كشف مسؤول كبير في “سبيربنك”، أكبر المصارف الروسية، عن أن المصرف الروسي أبرم صفقات باستخدام أدوات صيرفة إسلامية بقيمة 269 مليون دولار.

وقال النائب الأول لرئيس المصرف، أوليغ جانيف، للصحفيين اليوم الخميس، إن “سبيربنك” يعتزم أيضا بحلول نهاية العام الجاري المشاركة في معاملات بقيمة 10 مليارات روبل أخرى (نحو 139 مليون دولار).

وأشار إلى أن المعاملات ترتبط بتمويل مشاريع بناء في المناطق التي تتطلب المعايير الإسلامية.

وتعد سوق الصيرفة الإسلامية سوقا واعدة في روسيا، التي يشكل المسلمون 20% من سكانها، ويقد عددهم بنحو 29 مليون نسمة.

المصدر: تاس