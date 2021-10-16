ليبيا – دعا عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي محمد أبو زريبه كافة أبناء الوطن في المنطقة الغربيه والمهجرين بسبب الحروب السابقة سواء بتوجهات سياسيه أم قبلية أو لأسباب أخرى إلى الرجوع لمناطقهم وسكنهم وممارسة حياتهم الطبيعيه ومباشرة أعمالهم مالم يكونوا متورطين في قضايا جنائية.

أبو زريبه قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “ونحن على أتم الاستعداد لحمايتهم في حال تخلت عنهم مدنهم كما أننا سوف نكون لهم السند في حال حدوث أي خروقات من شأنها المساس بحياتهم وأمنهم وحريتهم” .

وتابع :” كما وجب علينا التنبيه إلى كل من يريد الإدعاء عليهم بحق عليه أن يسلك القنوات القانونية المختصة في ذلك والتوجه للقضاء وعدم إستيفاء الحق بالذات أو بما يسمى العدالة الخاصة” .