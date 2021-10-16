الأمارات العربية – أعلن مصرف “الشارقة الإسلامي” الإماراتي، عن موافقته على مقترح يقضي بالسماح للمستثمرين الأجانب (الجنسيات كافة) بتملك أسهم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 40%.

وأكد المصرف في بيان له أنه سيتم رفع هذا الاقتراح إلى الجمعية العمومية، لمناقشته واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

كما أفاد “الشارقة الإسلامي” بارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 29.6%، بعد أن سجل صافي ربح قدره 458 مليون درهم (نحو 124 مليون دولار) عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، مقارنة بـ 353.4 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق، ما انعكس على ارتفاع أرباحه التشغيلية بنسبة 29.3%، والتي بلغت 652.9 مليون درهم، مقابل 504.8 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام 2020.

المصدر: “الإمارات اليوم”