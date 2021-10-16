الولايات المتحدة – نفت البحرية الأمريكية صحة الاتهامات الموجهة من قبل وزارة الدفاع الروسية إلى المدمرة “Chafee” بمحاولة انتهاك الحدود البحرية لروسيا.

وقالت قيادة أسطول المحيط الهادئ للقوات البحرية الأمريكية، في بيان أصدرته فجر السبت: “بيان وزارة الدفاع الروسية لا يتطابق مع الحقيقة. في الوقت الذي كانت فيه المدمرة Chafee التابعة للقوات البحرية للولايات المتحدة تنفذ عمليات روتينية في المياه الدولية ببحر اليابان يوم 15 أكتوبر 2021، اقتربت منها سفينة أودالوي الروسية المضادة للغواصات بمسافة 65 ياردة”.

وشددت البحرية الأمريكية على أن “التعامل كان آمنا ومهنيا” بين السفينتين، وتابعت: “على الرغم من أن روسيا وجهت إنذارا للبحارة والطيارين في هذه المنطقة المائية، إلا أن هذا الإنذار لم يكن مشغلا خلال لحظة التعامل”.

وأشارت إلى أن كل تحركات المدمرة “Chafee” خلال الحادث “تطابقت مع القوانين والأحكام الدولية”، مضيفة: “الولايات المتحدة ستستمر في التحليق والإبحار والتحرك في أي مكان يسمح فيه القانون الدولي بالقيام بذلك”.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن المدمرة “Chafee” التابعة للبحرية الأمريكية والتي وصلت بحر اليابان قبل عدة أيام، اقتربت في الساعة الخامسة تقريبا بعد ظهر الجمعة من المياه الإقليمية الروسية وحاولت خرق حدود البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن السفينة الكبيرة المضادة للغواصات “الأميرال تريبوتس” التابعة للبحرية الروسية، أبعدت المدمرة الأمريكية من الحدود بعد عدم استجابتها للإنذارات الموجهة لها.

المصدر: وكالات