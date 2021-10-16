السعودية – أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، فجر السبت، أن قواته أحبطت محاولة هجوم جديد من قبل الحوثيين على جنوب المملكة بطائرة مسيرة مفخخة.

وأفاد التحالف، حسبما نقلته وكالة “واس” السعودية الرسمية، بأن “الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان”.

وتنفذ قوات الحوثيين هجمات متكررة بطائرات مسيرة مفخخة تستهدف جنوب السعودية وتقول الرياض إن هذه الهجمات تعرض حياة المدنيين للخطر.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصدر: “واس” + وكالات