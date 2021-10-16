فرنسا – قدم رئيس نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، ناصر الخليفي، هدية لنجمي الفريق، كيليان مبابي، وبريسنيل كيمبيمبي، بعد تتويجهما مؤخرا بلقب دوري الأمم الأوربية مع منتخب فرنسا.

وأهدى الخليفي على هامش مباراة باريس سان جيرمان وضيفه أنجيه، التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الفريق الباريسي 2-1، أهدى درعين تذكاريين لمبابي وكيمبيمبي، تكريما لهما على تتويجهما مع منتخب “الديوك”.

وكان مبابي، سجل هدفا ليساهم في فوز فرنسا على إسبانيا 2-1 في نهائي دوري الأمم الأوروبية في ميلان، الأحد الماضي.

يذكر أن عقد مبابي، الذي كان قريبا من الانضمام لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، ينتهي مع باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الحالي، وسيصبح صاحب الـ22 عاما حرا في التفاوض مع الريال وأي أندية أخرى بداية من يناير المقبل، والانضمام إلى أي ناد يريده مجانا عند نهاية عقده في يونيو المقبل، ما لم يتمكن النادي الفرنسي من إقناعه بتوقيع عقد جديد.

المصدر: .psg.fr