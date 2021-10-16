ألبانيا – عثرت السلطات الألبانية على 4 مواطنين يحملون الجنسية الروسية متوفين داخل “ساونا” بفندق، وقالت إن سبب الوفاة هو الاختناق.

وذكرت صحيفة “ديلي نيوز الألبانية” نقلا عن الشرطة أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا مساء أمس الجمعة حول العثور على جثث أربعة سياح روس، وجميعهم مختنقون.

وبحسب الأجهزة الأمنية فإن الضحايا هم رجلان وامرأتان.

وقال بيان صادر عن الأجهزة الأمنية أنه “من غير المعروف ما إذا كان نظام التهوية يعمل بشكل صحيح، وما إذا كان السياح قد تناولوا كحولا أم لا.

وفتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة حيثيات ما حدث وقامت باستجواب سياح روس آخرين والعاملين في الفندق.

المصدر: ديلي نيوز الألبانية