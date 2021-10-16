سوريا – أدى انفجار عبوة ناسفة استهدف رتلا عسكريا تركيا في ريف إدلب السورية إلى مقتل جنديين تركيين وإصابة 4 آخرين في ريف إدلب السورية، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن ذلك يأتي “بعد ساعات من إعلان “هيئة تحرير الشام” (النصرة سابقا) اعتقال عنصر من سرية “أنصار أبو بكر الصديق” التي تتبنى استهداف القوات التركية في إدلب”.

وكانت وزارة الإعلام السورية ذكرت عبر حسابها في “تلغرام” أن إصابات وقعت “في صفوف قوات الاحتلال التركي إثر انفجار عبوة استهدف عربة لهم على اوتستراد باب الهوى بريف إدلب”.

كذلك ذكرت صفحات إخبارية محلية أن رتلا عسكريا تركيا تعرض لتفجير، وقالت وكالة أنباء “هاوار” المقربة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أن “عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم الجمعة لدى مرور رتل للقوات التركية على الطريق الواصل بين كفريا ـ معرة مصرين شمالي إدلب” وأضافت أن الانفجار ألحق “أضرارا كبيرة بإحدى مدرعات الاحتلال التركي دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة”.

المصدر: وسائل إعلام سورية