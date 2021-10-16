ليبيا – التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش في العاصمة التركية أنقرة أمس الخميس وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة ليبيا لأعمال المؤتمر الوزاري الدولي المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري.

وفي هذا الخصوص، وجهت وزيرة الخارجية دعوة لنظيرها التركي للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر المعني بمبادرة استقرار ليبيا، والتي من شأنها أن تمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها المقرر نهاية العام الحالي.

ومن جهته عبر وزير الخارجية التركي عن دعم بلاده الكامل لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وإقامة انتخابات حرة ونزيهة.