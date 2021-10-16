فرنسا – حول فريق باريس سان جيرمان تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه أنجيه (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفاجأ لاعب خط الوسط أنجيلو فولغيني أصحاب الأرض بتسجيله هدف التقدم لأنجيه في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول. لكن الفريق الباريسي رد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين في الشوط الثاني عبر كل من لاعب خط الوسط البرتغالي دانيلو بيريرا والمهاجم كيليان مبابي في الدقيقتين (69، و87 من ضربة جزاء) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “حديقة الأمراء – Parc des Princes”.

واستعاد فريق باريس سان جيرمان بذلك توازنه بعد هزيمته أمام مضيفه رين (0-2) في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 27 نقطة، مبتعدا في صدارة الدوري “ليغ 1″، بفارق 9 نقاط عن وصيفه لانس الذي يحل ضيفا على مونبيليه مساء يوم الأحد.

في المقابل، توقف رصيد أنجيه عند 16 نقطة ويشغل المركز الرابع على سلم الترتيب، بانتظار بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT