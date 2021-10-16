ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت بمدينة طبرق، الفريق أول عبد الرازق الناظوري، القائد العام المكلف.

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اللقاء تناول بحسب المكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي الخطوات المهمة التي أنجزتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي، وإطلاق سراح الموقوفين من مختلف الأطراف.

كما بحث الاجتماع مواصلة العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، للمساهمة في إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان نجاحها، والوصول للاستقرار والأمن والسلام في كل أنحاء الوطن.

يشار إلى أنه قد حضر هذا الاجتماع رئيس جهاز المخابرات اللواء حسين العائب.