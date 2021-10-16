بوريل: إيران تريد الاجتماع مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل حول الاتفاق النووي

بوريل: إيران تريد الاجتماع مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل حول الاتفاق النووي

واشنطن – أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل امس إن إيران تريد عقد اجتماع ببروكسل مع مسؤولي الاتحاد حول الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأعرب بوريل في تصريح صحفي، في واشنطن عن استعداده لاستقبال الإيرانيين، لكنه قال إنه لا يستطيع تحديد موعد عقد الاجتماع.

وفي رد على سؤال بشأن ما إذا كان الإيرانيون يرغبون في مناقشة مسودات النصوص مثلما حدث عندما عقدت المحادثات الأخيرة في فيينا في يونيو ومن هم الأعضاء الإضافيون الذين يرغبون في الاجتماع معهم رد قائلا “يؤسفني القول إنني لا أعرف”.

المصدر: “رويترز”