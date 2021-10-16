إيطاليا – أفادت تقارير صحفية، امس بأن السعودية تستعد لشراء حقوق بث بطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، ولكنها تطالب بتغيير شكل المسابقة من أجل الاستفادة منها بشكل أفضل.

وبحسب موقع “getfootballnewsitaly”، فإن السعودية على استعداد لتجديد علاقتها مع كرة القدم الإيطالية، من خلال شراء حقوق بث كأس السوبر الإيطالي.

وأضاف الموقع أن المملكة تستعد لاستثمار 200 مليون يورو في كرة القدم الإيطالية، وفي صفقة مدتها 6 سنوات، مؤكدة أن ذلك أعلى بكثير من الصفقة التي بلغت 21 مليون يورو في المواسم الثلاث الماضية.

وتابعت: “هناك مطالب سعودية بتغيير شكل البطولة، بحيث يتنافس عليها 4 أندية بدلا من فريقين، وبذلك تقام أكثر من مباراة، على شاكلة بطولة السوبر الإسباني”.

واختتم الموقع، بأن الإدارة السعودية تريد أن يشارك وصيفا الكأس والدوري الإيطاليين في البطولة، وأن يبدأ التنافس من الدور نصف النهائي للمسابقة.

المصدر: وكالات