جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوريات الكبرى

جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوريات الكبرى

سويسرا – تقام مساء اليوم السبت، عدة مباريات مهمة ومرتقبة في الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم.

وفيما يلي جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم بتوقيت مكة:

الدوري الإنجليزي

واتفورد # ليفربول – الساعة 14:30.

ليستر سيتي # مانشستر يونايتد – الساعة 17:00.

مانشستر سيتي # بيرنلي – الساعة 17:00.

برينتفورد # تشيلسي – الساعة 19:30.

الدوري الإيطالي

لاتسيو # إنتر ميلان – الساعة 19:00.

ميلان # هيلاس فيرونا – الساعة 21:45.

الدوري الألماني

فرايبورغ # لايبزيغ – الساعة 16:30.

بوروسيا دورتموند # ماينز – الساعة 16:30.

المصدر: RT