الولايات المتحدة – أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 240 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.8 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 240.043.461، وإجمالي الوفيات4.889.036.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ723.747 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 44.884.474.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ602.669 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.627.476.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 451.814، وإجمالي إصابات 34.037.592.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ283.574 وإجمالي إصابات 3.744.574.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 217.382 وإجمالي إصابات 7.804.750

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199.775، وإجمالي إصابات 2.187.368.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 142.889 وإجمالي إصابات 4.233.014.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 138.792 وإجمالي إصابات 8.400.971.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 131.503، وإجمالي إصابات 4.712.482.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126.796 وإجمالي إصابات 4.978.689.

المصدر: نوفوستي